Gasgriller explodierte und löst Brand aus

Ein Gasgriller hat am Mittwoch im Bezirk Perg einen Brand ausgelöst. Der war bereits ausgeschaltet, als er explodierte und Fassade und Gartenmöbel in Brand steckte. Der Hausbesitzer konnte die Flammen in Schach halten bis die Feuerwehr kam.

Der Hausbesitzer schob den Gasgriller nach dem Mittagessen gegen 14.30 Uhr zur Terrasse. Um 16.45 Uhr hörten er und seine Frau eine Explosion im Garten. Der Hausbesitzer hat entschlossen und beherzt reagiert. Mit zwei Handfeuerlöschern und einem Gartenschlauch kämpfte der 41-Jährige gegen die Flammen bis die Einsatzkräfte der Feuerwehren Schwertberg, Perg und Pergkirchen eintrafen.

Explosives Gasgemisch durch Sonne

Die Polizei geht davon aus, dass aus der Propangasflasche des Grillers Gas austrat. So dürfte sich dann unter der Kuppel des Grillers durch die Sonneneinstrahlung eine explosive Mischung gebildet haben, die sich Stunden später entzündete. Der Sachschaden wurde als hoch eingeschätzt, verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.