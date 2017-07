Zwei Schwerverletzte bei Unfall mit Kutsche

Zwei Personen sind an Mittwoch bei einem Unfall mit einer Pferdekutsche schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich knapp jenseits der Grenze in Tschechien. Eine 33-Jährige musste mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert werden.

Die 33-jährige Frau aus Vorderweißenbach machte laute ersten Informationen am frühen Mittwochnachmittag gemeinsam mit ihrem Vater auf dem Kutschbock eine Übungsfahrt. Als die beiden bei Guglwald bereits die Grenze zu Tschechien Richtung Moldaustausee überfahren hatten, sollen plötzlich aus noch ungeklärten Gründen die Pferde durchgegangen sein.

Abtransport mit Rettungshubschrauber

Am Mittwochnachmittag war über den genauen Ablauf des Unfalls noch nicht viel bekannt. Es wird vermutet, dass die 33-Jährige und ihre Vater von der Kutsche geschleudert wurden. Die Frau erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Linz geflogen werden musste. Der Vater wurde mit dem Notarztwagen in das Krankenhaus nach Rohrbach gebracht.