Welser in Hamburg festgenommen

Nach den Krawallen rund um den G-20-Gipfel in Hamburg sind zahlreiche Verdächtige verhaftet worden. Einer der Festgenommenen ist ein 23-jähriger Welser, der jetzt in Untersuchungshaft sitzt.

Der Welser soll nicht nur mehrere Glasflaschen auf Polizeiautos geworfen haben, sondern auch eine Flasche auf eine Passantin geworfen haben, die dadurch am Kopf verletzt wurde. Der 23-Jährige muss bis zu seiner Hauptverhandlung, die voraussichtlich erst in mehreren Wochen stattfinden wird, in Untersuchungshaft bleiben.

Will keine Hilfe von Botschaft

Dennoch wolle er nicht, dass die österreichische Botschaft in Berlin benachrichtigt wird und ihm als Vertreter zur Seite steht, bestätigt das österreichische Außenministerium.

Link: