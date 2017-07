Polizei warnt vor Betrug mit Messerschleifen

Die Polizei warnt vor Betrügern, die zurzeit im Mühlviertel unterwegs sind. Den Opfern werden gegen ein geringes Entgelt an Handwerksdienste wie Messerschleifen angeboten, danach aber Wucherpreise verlangt.

Einem gutgläubigen Gutauer wollte ein Unbekannter so 700 Euro abknöpfen. Er gab dem Handwerker diverses Werkzeug zur Bearbeitung. Als dieser am Abend mit den Stücken wiederkam, sollte der Mühlviertler für das Schleifen und Härten 700 Euro zahlen. Der Pensionist gab ihm letztlich 200 Euro. nachdem er aber von einem Schmied erfahren hatte, dass das Messerschleifen in Summe etwa 60 Euro gekostet hätte, erstattete der Geprellte Anzeige bei der Polizei.

Vorfälle auch in Pregarten und Tragwein

Der Messerschleifer soll mit einem silberfarbenen Auto mit französischem Kennzeichen unterwegs sein. Die Polizei fahndet nach dem Mann, der Deutsch spricht, bisher fehlt von ihm aber jede Spur. In den letzten Tagen sind laut Polizei im Bezirk Freistadt mehrere ähnliche Anzeigen eingegangen. Demnach habe der Messerschleifer seine Dienste nicht nur in Gutau sonder auch in Pregarten und Tragwein angeboten. Ein Opfer hätte 2.000 Euro bezahlen sollen.