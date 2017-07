ÖFB-Cup beginnt mit Schlager in Steyr

Mit Vorwärts - Innsbruck startet am Freitag der ÖFB-UNIQA-Cup. Insgesamt starten neun OÖ-Klubs in die erste Runde. Am Samstag (17) sind Kitzbühel - LASK und Wr. Sport-Club - SV Ried in einer ORF-Sport + Live-Konferenz zu sehen.

Die erste ÖFB-Cup-Runde am Freitag, Samstag, Sonntag und Dienstag bildet gleichzeitig auch den Pflichtspiel-Auftakt in die neue Saison 2017/18. Eine Woche später, am 21. und 22. Juli, starten Erste Liga und Bundesliga in die Meisterschaftsbewerbe.

Traditions-Duell in Steyr: Vorwärts - Wacker Innsbruck

Das beste Los der Spiele am Freitag hat Regionalligist Vorwärts Steyr mit dem Schlager gegen den Erste-Liga-Klub Wacker Innsbruck gezogen. Da werden Erinnerungen an glorreiche Vorwärts-Zeiten wach. Die Steyrer Rotjacken wollen den Tirolern das Leben daheim schwer machen.

ÖFB-Cup mit OÖ-Beteiligung: Fr. 14. 07. 17:30: ASKÖ Oedt – ATSV Stadl-Paura

18:55: Vorwärts – Wacker Innsbruck

19:00: Vöcklamarkt – Wörgl Sa. 15.07. 17:00: Kitzbühel – LASK

17:00: Wr. Sport-Club – SV Ried

18:00: Hohenems – Union Gurten So. 16.07. 10:30: Schwarzach – St. Florian

16:00: Karabakh – BW Linz (Sport-Club-Platz) ==

OÖ-Derby in Oedt und Vöcklamarkt gegen Wörgl

Einen sicheren Aufsteiger aus Oberösterreich in die zweite Runde wird das KO-Duell des OÖ-Liga-Zweiten ASKÖ Oedt gegen Stadl-Paura aus der Regionalliga bringen. Regionalliga-Aufsteiger Vöcklamarkt hat den Tiroler Regionalligisten und Tirol-Cupsieger SV Wörgl zu Gast.

Samstag in ORF Sport +: LASK und SV Guntamatic Ried in der Live-Konferenz

Eine Premiere im heimischen Cup Bewerb findet am Samstag, 15. Juli (17.00 Uhr) statt: ORF Sport+ überträgt vier Spiele der 1. Runde im UNIQA ÖFB Cup in der LIVE-Konferenz: Wiener Sport-Club (RL-Ost) - SV Ried und Tirol-Liga-Meister und RL-West-Aufsteiger FC Kitzbühel gegen LASK. Weiters Deutschlandsberg - FC Red Bull Salzburg, FC Lendorf - FC Flyeralarm Admira Wacker Mödling.

Regionalligist Union Gurten muss bei den RL-West-Kollegen in Hohenems antreten. Die Innviertler setzten dort auf ihre Cup-Tradition und wollen in die zweite Runde.

Sonntag: St. Florian und Blau Weiß Linz auswärts

St. Florian muss in einer Vormittags-Matinee zum Landesliga-Meister und RL-West-Aufsteiger nach Schwarzach in Vorarlberg, der FC Blau Weiß Linz begeht unter dem neuen Trainer Günther Gorenzel seinen Pflichtspielauftakt am Wr. Sport-Club-Platz gegen Regionalliga-Ost-Aufsteiger, FC Karabakh.

Am Freitag, Samstag und Sonntag sind Sie auf ooe.ORF.at mit allen Ergebnissen der ersten ÖFB-Cup-Runde am Ball.

Wolfgang Bankowsky; ooe.ORF.at