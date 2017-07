Bergsteigerin in Hallstatt tödlich verunglückt

In Hallstatt (Bezirk Gmunden) ist eine Bergsteigerin tödlich verunglückt. Die 48-jährige Krankenpflegerin aus der Steiermark wurde Dienstagabend beim sogenannten Echernwand Klettersteig tot gefunden.

Es war nicht das erste Mal, dass die Frau im Raum Hallstatt einen Klettersteig bestieg. Sie galt als erfahren. Die 48-Jährige dürfte laut Bergrettern aus einer Höhe von etwa 100 Metern abgestürzt sein.

Eintragung in Wandbuch

Die Frau hatte schon die Hälfte des Steiges bewältigt. Davon zeugt die Eintragung ins Wandbuch in der Mitte des Steiges. Die Helfer fanden die tote Bergsteigerin am Wandfuß des Echernwand Klettersteiges. Wie es zu dem Unglück kam, ist unklar.

Die 48-jährige Krankenpflegerin aus Grundlsee war am Montag nicht zur Arbeit gekommen und auch telefonisch nicht erreichbar, woraufhin bei der Polizei eine Abgängigkeitsanzeige erstattet wurde. Am Dienstag wurde ihr Auto auf einem Parkplatz in Hallstatt entdeckt. Kurz darauf stiegen Alpinpolizisten und Bergretter mit Suchhunden auf und fanden die Leiche der Frau.