SPÖ Linz: Fechter folgt Forsterleitner

Die SPÖ Linz hat die Nachfolgerin von Christian Forsterleitner vorgestellt, die 60-jährige Schuldirektorin Regina Fechter. Der bisherige Vizebürgermeister hat vor wenigen Tagen überraschend seinen Rückzug aus der Politik angekündigt.

Dass es Unstimmigkeiten zwischen Bürgermeister Klaus Luger und Forsterleitner die Ursache für diesen Schritt gewesen sein könnten, wurde am Dienstag in der Pressekonferenz von beiden dementiert. In demonstrativer Einigkeit präsentierte man den Umbau im SPÖ-Stadtregierungsteam. So sagte Luger: „mir wäre es lieber gewesen, das sage ich hier auch sehr offen, hättest du diesen Schritt nicht gesetzt; aber auch die Erfüllung von Wünschen eines Bürgermeisters scheint enden wollend zu sein.“

ORF

„Keine Rede von Zerrüttung“

Von Zerrüttung zwischen dem Bürgermeister und seinem bisherigen Stellvertreter und Finanzreferenten, wie sie auch aus der Stadtpolitik immer wieder kolportiert wurde, könne keine Rede sein, betonten beide. Forsterleitner formuliert das so: „Glauben Sie, dass wir heute so dasitzen würden, wenn das anders wäre – und das so abgelaufen wäre – gemeinsames verkünden und gemeinsames Planen?

Seit Montagabend ist auch offiziell fix, wer für die SPÖ neu in die Stadtregierung einziehen wird: die 60-jährige Regina Fechter, bisher Gemeinderätin und Direktorin an einer polytechnischen Schule, erhielt sowohl in der roten Gemeinderatsfraktion als auch im Bezirksparteivorstand jeweils 100 Prozent der Stimmen. Sie selbst sagt zu ihrem Karriereschritt: „Ich bin seit 41 Jahren in der Partei in den verschiedensten Funktionen – d.h. ich kenne die Partei sehr gut möchte ich sagen“.

Finanzen künftig Bürgermeister-Agenda

Wie die Ressortverteilung innerhalb der SPÖ-Regierungsmitglieder aussehen wird, soll Ende August festgelegt werden - klar war aber auch, dass das Finanzressort in den Kompetenzbereich des Bürgermeisters fallen wird. Forsterleitner wird mit der Gemeinderatssitzung im September aus der Politik ausscheiden. Seinen beruflichen Weg weiß er nach eigener Aussage noch nicht.

Link: