Gärten der Wüste – Thema bei Sommerakademie

Mit dem Thema „Umwelt“ setzen sich Vortragende und ab Mittwoch die Ökumenische Sommerakademie auseinander. Anlass für das Thema „Gärten in der Wüste“ war die OÖ Landesgartenschau, die derzeit in Kremsmünster (Bezirk Kirchdorf an der Krems) stattfindet.

Gärten faszinieren uns seit Menschengedenken. Sind sie doch ein Symbol der Sehnsucht und Sinnbild für das Paradies, aus dem einst Adam und Eva vertrieben wurden. Die 19. Ökumenische Sommerakademie widmet sich ab von Mittwoch bis Freitag im Stift Kremsmünster einerseits der religiösen Symbolik des Gartens und andererseits aktuellen ökologischen Fragen der globalen wirtschaftlichen Entwicklung aus theologischer und ethischer Sicht.

Unter den prominenten Gastrednern befindet sich u. a. die Wiener Klimaforscherin Helga Kromp-Kolb sowie der Linzer Moraltheologe Michael Rosenberger. Auch Niko Paech, der als führender Vertreter der „Postwachstumsökonomie“ gilt, wird bei der Sommerakademie referieren. Für die Teilnehmer steht außerdem eine Sonderführung durch den Klima-Erlebnis-Weg der Landesgartenschau auf dem Programm.

