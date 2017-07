Bis zu 90 Prozent weniger Buchungen in Türkei

Die ohnehin schon schlechte Buchungslage für die Türkei spitzt sich noch weiter zu. Trotz vieler Schnäppchen fliegen die Oberösterreicher heuer lieber nach Griechenland oder Spanien. Die Buchungen seien bis zu 90 Prozent zurückgegangen.

Das österreichische Außenministerium warnt auf seiner Homepage, dass es in letzter Zeit bei der Einreise von Österreichern in die Türkei kurzfristige Festnahmen und Zurückweisungen gab und auch Handys durchsucht wurden. Darüber hinaus gibt es eine partielle Reisewarnung und in manchen Provinzen ein erhöhtes Sicherheitsrisiko.

Buchungen gehen weiter zurück

Bereits vergangenen Sommer hatte die Türkei an Attraktivität als Urlaubsdestination verloren. Auch die aktuell angespannte Situation dürfte sich in der Buchungslage widerspiegeln. Denn, so Felix König, Wirtschaftskammer-Obmann des Dachverbands Reisbüros, die Buchungen würden seit dem vergangenem Jahr weiter massiv zurückgehen: „Insgesamt rechnen wir in den vergangenen zwei Jahren von bis zu 90 Prozent Rückgängen.“

ORF

Kein Sicherheitsproblem

Obwohl es Türkeiurlaube zu Schnäppchenpreisen gibt, lassen sich die Österreicher nicht locken. „Es ist weniger ein Sicherheitsproblem, als ein Stimmungsthema“, sagt König: „In Istanbul kann es gefährlich sein, aber nicht in den Badeorten", so König. Von dieser Stimmung profitiert vor allem der griechische Tourismus mit Zuwächsen um die 40 Prozent. Aber auch Spanien liege bei den Oberösterreichern stark im Trend, so König. Wenn es nicht mit dem Flugzeug in den Urlaub geht sondern mit dem Auto, dann fahren die Oberösterreicher am liebsten nach Italien oder Kroatien.