Jutta Skokan: „Intendantin aus Liebe zur Kultur“

Rund 15.000 Besucher locken die Salzkammergut Festwochen Gmunden jedes Jahr an den Traunsee. Das Festival feiert heuer sein 30-jähriges Bestehen. Seit 20 Jahren leitet Jutta Skokan die Geschicke des größten Kulturfestivals Oberösterreich, vor allem wegen ihrer Liebe zur Kultur.

Mit einer Mischung aus klassischer und zeitgenössischer Musik, Literatur, Jazz und Weltmusik, Ausstellungen, Vorträgen und einem Kinderprogramm warten die Salzkammergut Festwochen jedes Jahr auf.

Zwei Jubiläen feiern die Festwochen heuer: das 30-jährige Bestehen und die Leitung der Intendatin. Jutta Skokan führt seit 20 Jahren die Festwochen mit Herzblut. Dennoch gibt sie sich bescheiden, was ihre Leistung der vergangenen Jahrzehnten angeht: „Das können natürlich andere auch. Aber es geht nur, wenn die Liebe zur Kunst und Kultur da ist und die Arbeit genau das ist, was man machen will.“

Salzkammergut Festwochen Gmunden

Als sie die Geschicke der Salzkammergut Festwochen vor 20 Jahren in die Hand nahm, bestand das Programm aus einer Handvoll Veranstaltungen. Damals schon sollte es mehr, als „nur“ ein Klassikfestival sein. Sie wünschte sich das Programm so vielfältig wie möglich, mit einem breiteren Angebot. Dieser Herzenswunsch ging für Skokan in Erfüllung.

„Nicht perfekt, aber erstklassig“

Wenn sich Skokan nach 20 Jahren noch etwas wünschen könnte, dann wären das vor allem mehr Mittel für Eigenproduktionen. Ein Erfolgsfaktor der Salzkammergut Festwochen sei mit Sicherheit der hohe Qualitätsanspruch, den man an sich selbst stelle, sagt die Intendatin: „Wir müssen nicht perfekt sein, aber erstklassig.“

Das Sommerprogramm der 30. Salzkammergut Festwochen Gmunden dauert noch bis zum 20. August. Musikalischer Ehrengast zum Jubiläum ist der US-amerikanische Komponist und Pianist Philip Glass am 18. Juli

