Kein Postbus mehr im Mühlviertel

Die ÖBB-Postbus GmbH hat die Ausschreibung für den kompletten Bereich Mühlviertel, den sie seit 1992 bedient, verloren. In Rohrbach trifft das 31 Mitarbeiter, Postbus-Zentralbetriebsratschef Robert Wurm in einer Aussendung am Montag.

„Die Umsetzung des Bestbieterprinzips ist nun leider fix auf längere Sicht gestorben“, so Wurm. „Es wird beinhart bewertet, wer der Billigste ist“, echauffierte sich Wurm im APA-Gespräch. Die Ausschreibung für die nächsten zehn Jahre habe das Welser Busunternehmen Sabtours gewonnen.

ÖBB-Postbus

Wurm: Viele Kriterien nicht gewertet

Auch eine Direktvergabe wäre möglich gewesen. Kriterien wie das Einhalten des Kollektivvertrages, Kundenfreundlichkeit, die Sicherheit der Fahrgäste, Qualität, Fahrplan, Kundenzufriedenheit würden nicht gewertet.

Mit Alois Stöger, dem Vorgänger von Jörg Leichtfried (beide SPÖ) als Verkehrsminister, sei man mit einem Kriterienkatalog für Bestbieter schon viel weiter gewesen. „Qualität ist Verkehrsminister Leichtfried nicht so wichtig.“ Er tue damit der gesamten Busbranche nichts Gutes. Die „Ausreden des Verkehrsministers, dass die Verbünde eigenständig agieren, sind mir zu wenig“, so Wurm.

„Verlust des Auftrages überraschend“

Mit dem Verlust des Auftrages habe man nicht gerechnet. Die nächste Dienststelle von Postbus ist in Linz. „Wir werden alles versuchen, die 31 Arbeitsplätze zu erhalten“, sagte Wurm, doch er habe ein ungutes Gefühl, weil die Leute dann bis zu 100 Kilometer eine Strecke zur Arbeit fahren müssten. Seines Wissens habe es vier Interessenten um den Auftrag gegeben, Postbus sei an zweiter Stelle gereiht gewesen. „Ich werde mir mit dieser Meldung bestimmt keine Freunde machen, aber meine Aufgabe ist es, Arbeitsplätze so weit wie möglich abzusichern“, schloss Wurm.

