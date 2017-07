Bachmannpreis: Publikum wählte Karin Peschka

Die Oberösterreicherin Karin Peschka ist beim heurigen Bachmannpreis im ORF Landesstudio Kärnten mit dem Publikumspreis ausgezeichnet worden. Damit verbunden ist ein Stadtschreiberstipendium der Stadt Klagenfurt.

Die in Linz geborene und in Eferding aufgewachsene Karin Peschka lebt seit dem Jahr 2000 in Wien und ist seit drei Jahren freie Autorin. Sie las auf Einladung von Stefan Gmünder den Text „Wiener Kindl“ über ein kleines Kind, das in einem ausgebombten Haus überlebte und von einem Rudel Hunde adoptiert wird.

„Wiener Kindl“

Die in ihrer Entwicklung gehemmte Titelfigur aus Karin Peschkas „Wiener Kindl“ trägt neben einem Rudel sich selbst überlassener Hunde die Geschichte des ersten Teils ihrer Erzählung, die im August dieses Jahres erscheinen soll. Im postapokalyptischen Wien gibt es bis auf diese Protagonisten und einen „Verrückten“ keine Überlebenden mehr, über den Grund und die Hintergründe der Katastrophe erfährt man nichts.

ORF/Johannes Puch

Analepsen und wäre-alles-wie-gehabt Abschnitte geben Einblick in die Besonderheiten des Kindes, das zum Anführer des Rudels wird und schließlich trotz seiner vermeintlichen Behinderung ungeahnte Fähigkeiten entfaltet. „Man muss sich zu helfen wissen“ ist eine der Kernaussagen des Auszugs.

Online-Abstimmung

Neben der Jury, die dem Text viel Positives abgewinnen konnte, zeigte sich offenbar vor allem das Publikum begeistert. Die Abstimmung wurde online durchgeführt und Karin Peschka konnte die meisten Stimmen für sich verbuchen.

Jeder, der online gültig abstimmte, musste eine kurze Begründung für die Wahl abgeben. Hier eine Auswahl:

„Bedachte Literatur, die zum Nachdenken anregt“

„Spannende Geschichte, man will wissen wie sie weitergeht und ausgeht“

„Einfach toll“

„Faszinierende Sprache und tiefgründig“

„Dichte, intensive Prosa“

„Dschungelbuch in Wien ein Ende und Anfang“

„Starke Bilder“

„Sprachlich dicht, interessant, auch das Thema. Fortgang der Handlung interessiert mich“

