Aufregung um Handyvideo aus Polizeistation

Ein Handyvideo, in dem Polizisten einen Mann aus dem Raum Steyr auf einer Polizeistation als Straßenmusiker vorspielen lassen, sorgt für Aufregung. Die Polizei distanziert sich von dem Video.

Dem Mann dürfte wohl nicht bewusst gewesen sein, dass er gefilmt wird. In dem Video, das offensichtlich in einer Polizeistation aufgenommen wurde, möchte oder muss er mit einer Bassgitarre vorspielen, weil er als Straßenmusiker auftreten möchte. Die Polizisten sind von seiner Audition hörbar belustigt und ganz am Schluss wird der Mann auch noch beleidigt - von wem ist allerdings nicht erkennbar.

44.000 Mal abgerufen

Knapp drei Minuten dauert das Video, welches Anfang Juli aufgenommen worden sein soll. Später wurde es auf Facebook veröffentlicht, mittlerweile wurde es über 44.000 Mal angesehen. Unter den über hunderten Kommentaren sind viele vor allem darüber bestürzt, dass dieses Video aufgezeichnet wurde und an die Öffentlichkeit gelangte.

Im Netz kursiert Video eines verwahrlosten Mannes der auf PI Gitarre spielen muss. Wir distanzieren uns davon!!! 😣 BITTE Video nicht teilen! — POLIZEI OÖ (@LPDooe) 9. Juli 2017

Die beiden "Lustigen" in Uniform sind übrigens bekannt - sie erwartet ein Disziplinarverfahren. #shameonyou 👎 — POLIZEI OÖ (@LPDooe) 9. Juli 2017

Die Polizei hat sich von dem Video distanziert und gebeten, es nicht mehr weiterzuverbreiten. Den betroffenen Polizisten drohe ein Disziplinarverfahren, hieß es auf Twitter.