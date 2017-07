Touristen stürmen Wels

Die Stadt Wels rechnet in den nächsten Wochen mit einem Ansturm von tausenden Urlaubern. Allerdings kommen sie nicht, um die Messestadt zu besichtigen, sondern bleiben auf ihrem Weg in den Urlaub nur über Nacht.

Knapp 100.000 Gäste besuchten im Jahr 2016 die Stadt Wels. Heuer könnten es nach Schätzungen von Welser Gastronomen aber deutlich mehr werden, denn in den nächsten Wochen erwartet die Messestadt eine kleine Urlauberlawine.

Klassischer Stop-Over-Gast

Es sei der „klassische Stop-Over-Gast auf dem Weg in die Feriendomizile Slowenen, Kroatien, Ungarn oder noch südlicher“, der in den kommenden Wochen in Wels übernachten werde, sagt der Welser Hotelier und Obmann des Tourismusverbandes Helmut Platzer.

Als erste größere Stadt nach der Grenze zu Deutschland biete sich Wels für eine Zwischennächtigung geradezu an, so Platzer. Die Gäste kommen aus Norddeutschland und Skandinavien und haben meist schon einen ganzen Tag im Auto verbracht, wenn sie über die Grenze nach Österreich kommen.

Verdoppelte Nächtigungszahlen

Durch den Einbruch des Tourismus in der Türkei und die dadurch gestiegenen Urlauberzahlen in anderen Mittelmeerländern dürften dieses Jahr mit dem Beginn der Sommerferien im Norden Europas besonders viele Übernachtungstouristen in Wels bleiben. Platzer rechnet damit, dass sich allein in seinen beiden Hotels die Zahl der Nächtigungen verdoppeln wird.