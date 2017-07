Abschied von Dennis Russell Davies

Mit der letzten Vorstellung der Saison am Landestheater und einem Konzert des Bruckner Orchesters Linz bei den Stiftskonzerten in St. Florian ging die Ära des langjährigen Chefdirigenten Dennis Russell Davies zu Ende.

Im Anschluss an Leonard Bernsteins halbszenisch aufgeführtes Musical „On the Town“ erhielt Dennis Russell Davies am Freitagabend für sein Wirken am Linzer Landestheater das Österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst 1. Klasse. Überreicht wurde die Auszeichnung von Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP).

Ende der Ära Dennis Russell Davies Sein seit einem Radunfall lädiertes Knie hat Dennis Russell Davies nicht davon abgehalten, die letzte Vorstellung am Landestheater zu dirigieren.

„Ehrendirigent der Stiftskonzerte“

Am Samstagabend zeichneten die Oberösterreichischen Stiftskonzerte im Anschluss an eine Aufführung von Anton Bruckners 4. Sinfonie Davies mit der erstmalig verliehenen Würdigung eines „Ehrendirigenten der OÖ. Stiftskonzerte“ aus. Als sichtbares Zeichen dafür überreichte Landeshauptmann a.D. Josef Pühringer Davies einen „Goldenen Dirigentenstab“.

APA/Christian Herzenberger

Die Auszeichnung der Stiftskonzerte soll ein sichtbares Zeichen der starken und bleibenden Verbundenheit dieses Sommerfestivals mit dem Linzer Generalmusikdirektor, der in den vergangenen 15 Jahren mit seinem Bruckner Orchester 20 Stiftskonzerte bestritten hat, sein.

