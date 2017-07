Missglücktes Überholmanöver in Lengau

Beim Überholen einer Kolonne ist ein 53-Jähriger aus Palting mit einem Auto zusammengestoßen und dann mit seinem Motorrad gestürzt. Er musste von der Rettung in das Unfallkrankenhaus Salzburg gebracht werden.

Der 53-Jährige wollte am Samstagnachmittag bei Lengau (Bezirk Braunau) mit seinem Motorrad eine Kolonne überholen, die sich hinter einem Traktor gebildet hatte. Dabei fuhr er gegen den Traktoranhänger und gegen ein entgegenkommendes Auto, in dem eine 31-Jährige am Steuer saß.

Autofahrerin mit 1,44 Promille

Der Motorradfahrer stürzte und verletzte sich dabei Er musste von der Rettung in das UKH Salzburg gebracht werden. Ein Alkoholtest ergab bei der Autofahrerin, die unverletzt blieb, einen Wert von 1,44 Promille.