Flüchtlingskinder lernen ihre Rechte kennen

Kinder und Jugendliche, die nach ihrer Flucht in Österreich leben, werden verstärkt über ihre Rechte aufgeklärt. Sie sind auch ihrer neuen Heimat mit Themen wie Zwangsheirat oder Gewalt in der Familie konfrontiert.

3.800 Kinder und Jugendliche leben nach der Flucht aus ihrer Heimat zurzeit in Oberösterreich. Die meisten von ihnen mit ihren Familien. Die Anwesenheit der jungen Flüchtlinge macht sich inzwischen auch bei den Beratungsanfragen bemerkbar.

Kinderrechte of kein Thema in Herkunftsländern

Hinterfragt werden laut Integrations-Landesrat Rudi Anschober (Grüne) die Rechte von Kindern und Jugendlichen in Österreich: „Sie kommen oft aus Ländern, wo Kinderrechte kein Thema sind, wo teilweise auch Gewalt in der Kindererziehung eingesetzt wird, wo Mitentscheidungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche - was Ehe, Kinder und Beziehungen betrifft - nicht garantiert sind.“

„Rat auf Draht“

Kinderrechte sind auch bei der Telefonnotrufnummer „Rat auf Draht“ oft ein Thema. 20 Prozent der Anruferinnen und Anrufer haben die Nummer 147 wegen interkultureller Fragen gewählt. - darunter fallen eben Themen wie Zwangsheirat von Mädchen, Gewalt in der Familie oder die Gleichstellung von Buben und Mädchen.

Auch spielerische Vermittlung

Auch bei der Kinder- und Jugendanwaltschaft Oberösterreich werden aus Kindergärten oder Schulen verstärkt solche Themen gemeldet. Deshalb werden die Kinderrechte auch spielerisch in Deutschkursen vermittelt. Es werden aber auch Lehrkräfte speziell zum Thema Kinderrechte bzw. Flucht geschult, etwa um den Kindern ihre Ängste zu nehmen. Auch die Internationale Organisation für Migration schult Erwachsene mit Blick auf den Kinderschutz. So wird es zum Beispiel im Herbst ein Training für Flüchtlings-Quartiergeber in Linz geben.

