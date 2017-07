Feuerwehrleute Lebensretter nach Unfall

Auf dem Weg zum Landesfeuerwehrbewerb in Mauerkirchen sind Feuerwehrleute Samstagfrüh zu Ersthelfern geworden. Ein Motorradfahrer flog aus einer Kurve gegen einen Betonmast und blieb schwer verletzt auf der Straße liegen.

Mehr als 15.000 Feuerwehrleute treffen sich an diesem Wochenende in der Innviertler Gemeinde Mauerkirchen, weil dort der jährliche Leistungsbewerb ausgetragen wird. Für einen Motorradfahrer aus Uttendorf könnte das in den frühen Morgenstunden des Samstags den Unterschied zwischen Leben und Tod gemacht haben.

Gegen Betonmast geprallt

Der 47-Jährige geriet in einer Kurve auf das Straßenbankett und prallte gegen einen Betonmast. Hannes Niedermayr von der Feuerwehr Ottnang am Hausruck, war zu dieser Zeit auf dem Weg zum Landesfeuerwehrbewerb, entdeckte den Schwerverletzten am Straßenrand.

Hannes Niedermayr

Binnen kürzester Zeit stießen weitere Feuerwehrleute aus Aurach am Hongar dazu, die ebenfalls unterwegs nach Mauerkirchen waren. Unter ihnen auch ein Feuerwehrsanitäter, der einen Erste-Hilfe-Rucksack dabei hatte.

Notoperation am Vormittag

Die schnelle Erste Hilfe durch die Feuerwehrleute dürfte das Leben des Motorradfahrers gerettet haben. Er wurde schwer verletzt in das Krankenhaus Braunau gebracht, war nach einer Notoperation am Vormittag aber außer Lebensgefahr.