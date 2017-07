Linz: Forsterleitner verlässt Politik

Vizebürgermeister und Finanzreferent Christian Forsterleitner (SPÖ) kehrt der Politik den Rücken, so eine Medienaussendung der Partei am Freitagnachmittag. Gemeinderätin Regina Fechter soll neue Stadträtin werden, Stadträtin Karin Hörzing zur Vizebürgermeisterin aufrücken.

Seine persönliche Lebensplanung sehe vor, wieder in die Privatwirtschaft zurückzugehen, so Forsterleitner in der Aussendung. Als Finanzreferent wolle er noch bis zur Gemeinderatssitzung am 21. September im Amt bleiben und über den Sommer die Basis für das kommende Budget erarbeiten, um eine geordnete Übergabe zu ermöglichen, so der 40-Jährige.

ORF

„Zentraler Baustein erfüllt“

Den Ausschlag für seine Entscheidung ergab sich beim letzten Gemeinderat am 29.6.17, so Forsterleitner in einer ersten Stellungnahme in Radio Oberösterreich. Der Beschluss für die neue Holding der Unternehmensgruppe der Stadt Linz sei dabei ein „zentraler Baustein in meiner Vorstellung von Finanzpolitik“ gewesen. Damit habe sich für ihn ein wesentliches Ziel in der Finanzpolitik erfüllt „und nach vier Jahren in der Stadtregierung möchte ich mir eine neue Aufgabe in der Privatwirtschaft wieder suchen“.

Das gesamte Interview von Christian Forsterleitner mit ORF-Redakteur Thomas Psutka

Regina Fechter in den Stadtsenat

An wen ist noch offen, denn über die Ressortverteilung innerhalb der SPÖ-Mannschaft im Stadtsenat soll erst im Herbst entschieden werden. Das Amt der Vizebürgermeisterin übernimmt Stadträtin Karin Hörzing. Neu in den Stadtsenat kommt Regina Fechter.