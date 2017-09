Erste Tankstelle für verflüssigtes Erdgas

Die Rohöl-Aufsuchungs-AG (RAG) hat im Ennshafen die erste Tankstelle für verflüssigtes Erdgas (LNG) in Österreich gebaut. LNG gilt als Alternative zu Diesel in Lkws, weil LNG-Lkws deutlich leiser sind und kaum Feinstaub produzieren, hieß es.

Flüssiggas habe ähnliche Fahrleistungen wie Diesel, eine vergleichbare Reichweite von 1.500 Kilometern mit einem Tank, aber gasbetriebene Lkws sind nur halb so laut wie die Diesel-Versionen. Und: LNG (Liquified Natural Gas) brauche nur einen Bruchteil an Speicherraum und kann statt durch Rohrleitungen per Schiff, auf der Schiene und der Straße transportiert werden.

Ennshafen

2.000 LNG-Lkws europaweit

Derzeit gibt es europaweit rund 2.000 mit LNG (Liquified Natural Gas) betriebene Lkw und etwa 80 derartiger Tankstellen, so die RAG. Die neue Tankstelle schließe auch eine Lücke im europäischen Netz, ein weiterer Ausbau sei geplant.

Ob die Frächter wirklich umsteigen wollen, wird sich erst zeigen. Die Anschaffungskosten für so einen LNG-Lkw liegen noch über dem von Diesel-Lkws. Doch 20 Prozent weniger Spritkosten würden sich schnell amortisieren, hieß es. Auch beim Land Oberösterreich glaubt man an die Zukunft von Flüssiggas sagte Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Strugl (ÖVP): „Im Schwerverkehr spielt dieser Treibstoff eine immer größere Rolle und deswegen glaube ich auch, dass sich das nachhaltig entwickeln wird und in der Pilotphase helfen wir hier mit.“

LNG: Alternative zu Diesel ORF-Redakteur Wolfgang Marecek war für Oberösterreich heute bei der Eröffnung der LNG-Tankstelle im Ennshafen

Die RAG forscht seit einigen Jahren an der Power-to-Gas-Technologie, mit der es möglich werden soll, Überschüsse aus Wind- und Sonnenenergie in großem Stil wirtschaftlich rentabel zu transportieren, zu speichern und somit jederzeit verfügbar zu haben. Die Infrastruktur dafür ist bereits vorhanden: „Wir haben die Leitungen und die Speicher“, so Markus Mitteregger, der Generaldirektor der RAG. In den nächsten Jahren könnten neun weitere Tankstellen in Österreich entstehen.

CO2 aus Luft oder Industrieanlage

Für LNG wird CO2 wird aus der Luft entnommen oder kann auch zum Beispiel aus einer oberösterreichischen Biogas- oder Industrieanlage stammen, so die RAG. Ein mit LNG betriebener Lkw spart laut RAG im Vergleich zu einem Diesel-Modell bis zu 20.000 Kilo CO2 pro Jahr ein, Stickoxide werden um 70 Prozent, Feinstaub um 95 Prozent reduziert.

Umweltschützer sehen LNG aber auch kritisch, weil das in LNG vorhandene Methan in Verbrennungsmotoren nicht vollständig verbrannt und so in die Atmosphäre gelangt.

