Ex-Grüner Dönmez kandidiert auf Liste Kurz

Der ehemalige Grüne Bundesrat Efgani Dönmez wird nun Teil des Teams von ÖVP-Chef Sebastian Kurz. Das wurde am Freitag in einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz bekannt gegeben. Dönmez sei ein „Experte für Integration und Asyl“, so Kurz.

Es ist der nächste prominente Neuzugang, den ÖVP Chef Sebastian Kurz für seine Liste präsentiert: Der 40-jährige Oberösterreicher mit türkischen Wurzeln hatte im Mai die Grünen verlassen, nachdem es immer wieder zu Konflikten gekommen war.

Dönmez sorgte in den grünen Reihen mit provokante Aussagen für Unmut, er selbst nannte sich einen „unerwünschten Querdenker“. Als es zu dem Bruch mit den Grünen kam, wurde bereits spekuliert, ob Dönmez zur ÖVP wechselt.

Zuletzt war der Unternehmensberater als Integrationsbotschafter tätig - eine Initiative, die auf Kurz zurückgeht. Jetzt tritt der 40-Jährige als Experte für Integration und Asyl bei der Nationalratswahl an. Das gaben Kurz und Dönmez gemeinsam am Freitag in Wien bekannt.

