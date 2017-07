Pilsl: Ausrüstung zur Überwachung fehlt

Im Gespräch in der Sendung Oberösterreich heute am Donnerstag, sagte Polizeipräsident Andreas Pilsl, dass der Polizei zur Überwachung Verdächtiger die Ausrüstung fehlt. Nach dem Doppelmord in Linz an, wurde der Polizei Versagen vorgeworfen.

Es war vor allem die FPÖ, die von einer „Bankrott-Erklärung des Sicherheitsapparates" sprach, weil erst sechs Tage nach der Bluttat der mutmaßliche Täter als IS-Sympathisant identifiziert wurde.

ORF

„Nachteil von Transparenz“

Im Gespräch mit Chefredakteur Johannes Jetschgo sprach Polizeipräsident vom „Nachteil der Transparenz“ im Bemühen um Information. Am Tag nach der Bluttat sei in einer FPÖ und die Öffentlichkeit informiert worden, dass als Motiv unter anderem der Hass auf die FPÖ als auch auf die Gesellschaft im Vordergrund seiner Aussagen steht, „zu diesem Zeitpunkt war der islamistische Hintergrund, so wie er sich heute, darstellt nicht erkennbar“.

Dass der Mann vor zwei Jahren sein Äußeres verändert hatte, „er hat sich den Bart abrasiert und keinen Kaftan mehr trägt“, war kein Hinweis auf Radikalisierung. Auf die Meldung eines Mitbürgers dazu wurde umfangreich recherchiert – ein begründeter Gefahrenverdacht habe sich zu diesem Zeitpunkt „mit den Möglichkeiten, die wir haben nicht bestätigen lassen“, so Pilsl.

Wertkarten und Kennzeichenerfassung sei nötig

Eine Überwachung von sogenannten Gefährdern sei schwierig. „Jetzt nach einer Tat, die begangen wurde funktioniert das ja, aber z.B. wenn wir Freunde des Täters in sozialen Netzwerken ausmachen, haben wir nicht die Möglichkeit sie zu überwachen.“ Es fehlen der Polizei etwa auch die Registrierung von Wertkarten „auch in diesem Fall war eine Wertkarte mit dabei in den Telefonaten“. Darüber hinaus seien Kennzeichenerfassungsgeräte, Täterprofile und einiges mehr nötig. „Ich hoffe die Regierung beschließt das auch noch“, so Pilsl.

Studiogast LPDir. Andreas Pilsl Das gesamte Interview aus der Sendung Oberösterreich heute

Bluttat geschah am 30. Juni

Der mutmaßliche Täter, ein 54-jähriger Tunesier, der seit vielen Jahren in Österreich lebt, soll am vergangenen Freitag ein betagtes Ehepaar brutal erschlagen und das Haus dann angezündet haben.

Der seit langem in Österreich lebende Tunesier, der zuletzt im Geschäft seiner Lebensgefährtin als Lebensmittellieferant mitarbeitete, soll wenige Tage vor der Bluttat den Entschluss gefasst haben, an „der Gesellschaft ein Exempel zu statuieren“. Als Opfer erkor er sich dabei den 87-jährigen Mann und seine 85-jährige Frau aus. Er kannte die beiden, weil er ihnen zweimal wöchentlich Waren lieferte. Und: Er unterstellte dem Paar einen Bezug zur FPÖ, den die Familie mehrfach zurückgewies.

