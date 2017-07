Etliche Brandeinsätze wegen Trockenheit

Zahlreiche Brände aufgrund der Trockenheit halten seit Mittwochvormittag Oberösterreichs Feuerwehren auf Trab. Den größten Löscheinsatz gab es mit acht Feuerwehren im Bezirk Grieskirchen. Dort brannten laut Feuerwehr mehrere Hektar.

Auslöser für das Feuer könnten Erntearbeiten gewesen sein, so die erste Vermutung der Einsatzkräfte. Ein Landwirt hatte mit einem Mähdrescher gearbeitet, als ein Stück des Feldes zu brennen begann.

laumat.at / Matthias Lauber

Durch den Wind konnte sich das Feuer rasch ausbreiten, es brauchte acht Feuerwehren die zum Löscheinsatz Einsatz auf den mehrere Hektar großen Brandherd anrückten.

Alarmstufe zwei wurde in Steyregg (Bezirk Urfahr-Umgebung) wegen eine Feldbrandes am Mittwochnachmittag ausgelöst. Außerdem war ein Traktor in Brand geraten. Von den fünf Feuerwehren, war eine auch noch am Abend mit Löscharbeiten beschäftigt.

laumat.at / Matthias Lauber

Auch in Gunskirchen (Bezirk Grieskirchen) geriet aus unbekannter Ursache ein Stoppelfeld in Brand. Diesen konnten aber drei Feuerwehren rasch unter Kontrolle bringen.

Fast alle Bezirke betroffen

Seit dem Vormittag gingen beim Landesfeuerwehrkommando Brandmeldungen aus den Bezirken im Stundentakt ein - Gmunden, Ried, Vöcklabruck, Steyr, Perg, Freistadt - in allen Fällen haben dürre Felder, Böschungen oder Wiesen zu brennen begonnen. Verletzt wurde zum Glück niemand, so ein erstes Resümee der Feuerwehr am Abend.

Da laut Meteorologen die Wetterlage in den Tagen grundsätzlich anhält, warnt die Feuerwehr bei Arbeiten auf den Feldern.