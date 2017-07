WAG hielt Umsatz mit 125 Mio. Euro

Die Wohnungsanlagen Gesellschaft (WAG) mit Zentrale in Linz hat wie schon 2015 auch 2016 ihren Umsatz mit knapp 125 Mio. Euro gehalten, so eine Presseaussendung am Mittwoch mit. 109,3 Mio. Euro davon stammen aus der Vermietung ihrer 22.700 Wohnungen.

Die WAG zählt mit insgesamt 37.000 Verwaltungseinheiten nach eigenen Angaben zu den größten Wohnungsgesellschaften in Österreich. Das Neubauvolumen betrug vergangenes Jahr rund 47 Mio. Euro, davon entfielen 12,6 Mio. Euro auf das Bauträgergeschäft, hieß es weiter in der Aussendung.

Konzentration auf den Linzer Süden

Für heuer peilt die Gesellschaft ein Bau- und Investitionsvolumen von 73 Mio. Euro an. Rund 250 Mietwohnungen und 47 Eigentumswohnungen sollen dieses Jahr übergeben werden. Die Projekte konzentrieren sich auf den Linzer Süden.