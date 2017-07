Neuburger baut Standort Ulrichsberg aus

Lebensmittelerzeuger Neuburger baut den Firmensitz Ulrichsberg (Bezirk Rohrbach) aus. Für die neue Fleischlos-Linie wird in eine Pilzzuchtanlage und in eine Produktionsanlage investiert - bis 2019 insgesamt 37 Mio. Euro, so das Unternehmen mit.

Seit 2016 sei die erste Alternative zu Fleisch, die aus Pilzen gemacht wird, im Handel und werde sehr gut nachgefragt. Die Produkte bestünden nur aus Bio-Zutaten ohne Zusatzstoffe. „Wir freuen uns, dass der bisherige Testmarkt so erfolgreich verläuft, dass wir nun den nächsten Schritt setzen können“, sagte Geschäftsleiter Hermann Neuburger.

Hermann Fleischlos/Justin Berlinger

Acht Hallen für Kräuterseitlinge

Für die eigene Aufzucht der Kräuterseitlinge sind bis Ende des Jahres acht neue Hallen geplant. Sohn Thomas, ebenfalls Geschäftsleiter, ist für den Hauptrohstoff verantwortlich. „Da niemand sonst Kräuterseitlinge zu Produkten verarbeitet, wie wir es tun, gibt es nur wenige Lieferanten, von denen wir sie beziehen können. Daher züchten wir selbst“, erklärte er. Läuft alles nach Plan, soll schon ab dem kommenden Frühjahr der gesamte Bedarf an Kräuterseitlingen aus der eigenen Zucht gedeckt werden. Dann wird als nächster Schritt die Produktion ausgebaut. Derzeit sind 20 der insgesamt 90 Mitarbeiter „Fleischlos“ tätig, 70 widmen sich dem „Neuburger“.