Giraffen-Nachwuchs im Zoo Schmiding

Im Zoo Schmiding in Krenglbach bei Wels ist eine seltene Rothschild-Giraffe auf die Welt gekommen. Der ORF Oberösterreich war bei den ersten wackeligen Schritten dabei.

Der Zoo Schmiding in Krenglbach bei Wels hat einen neuen Star. So eine Geburt ist für alle im Zoo immer etwas Besonderes. Für Giraffenmutter Sarah war sie ganz schön anstrengend. „Da zittert und fiebert das ganze Team mit“, sagt Zoodirektor Andreas Artmann: „Ich habe den Eindruck gehabt, dass am coolsten eigentlich die Mama-Giraffe war.“

Geburt im Stehen

Wie bei Giraffen üblich, erfolgte die Geburt im Stehen. Nach rund drei Stunden war es dann so weit, das Jungtier stürzte aus eine Höhe von knapp zwei Metern auf den Boden.

Nach nicht einmal einer Stunde rappelte sich die kleine Giraffe auf und machte noch etwas x-beinig ihre ersten wackeligen Schritte. Giraffenkinder müssen schnell startklar sein. „Nur so ist es für die kleine Giraffe möglich, zu Mutters Zitzen zu kommen, um die wichtige Milch von der Mutter zu erhalten“, sagt Direktor Andreas Artmann.

ORF

Rothschildgiraffe vom Aussterben bedroht

Schließlich müssen sich die Rothschildgiraffen in ihrer Heimat in Afrika dann auch noch vor Löwen, Leoparden und Hyänen in Acht nehmen. In freier Wildbahn ist ihre Art vom Aussterben bedroht. Der Zoo Schmiding beteiligt sich seit Jahren am Europäischen Erhaltungszuchtprogramm. „Es gibt noch knapp über 1.000 Tiere, die in freier Wildbahn leben und etwa 400 Tiere werden hier in den europäischen Zoos im Rahmen des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms betreut“, sagt Zoologin Daniela Artmann. In den vergangenen fünf Jahren sind bereits fünf Giraffen-Babys zur Welt gekommen.

ORF

Giraffen-Mama Sarah und Papa Noel sind jedenfalls mächtig stolz auf ihren jüngsten Nachwuchs. Jetzt wird noch ein passender Name für den Kleinen gesucht.