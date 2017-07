Vier Kinder aus brennendem Haus gerettet

Acht Personen - darunter vier Kinder - wurden am Dienstag in Eitzing (Bezirk Ried im Innkreis) in ihrem Wohnzimmer von einem Feuer überrascht und eingeschlossen. Weil sie selbst nicht flüchten konnten, eilten Nachbarn zu Hilfe.

Als der Brand gegen 13.30 Uhr ausbrach, hatte die Familie gerade Besuch. Acht Personen waren in der Wohnung, darunter vier Kinder im Alter zwischen drei und acht Jahren. Warum das Feuer ausgebrochen war, ist noch unklar.

Bewohner von Nachbarn gerettet

Doch die Wohnungsbewohner konnten nicht selbstständig flüchten, berichtete die Feuerwehr Eitzig, der Rauch hatte sich bereits zu stark im Erdgeschoß ausgebreitet.

Nachbarn hörten die Hilfeschreie und eilten sofort zu Hilfe. Die Bewohner wurden mit Leitern über die Fenster im ersten Stock gerettet, noch bevor die Feuerwehr eintraf.

Mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung wurden die acht Personen ins Spital gebracht. Das Wohnzimmer wurde völlig zerstört, die restlichen Räume durch die Verrußung vorerst unbewohnbar. Der Sachschaden wird laut Polizei auf über 100.000 Euro geschätzt.