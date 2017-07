Welche Fachkräfte in Oberösterreich fehlen

Welche Fachkräfte gerade in Oberösterreich gesucht werden, hat am Dienstag die Fachkräfteanalyse vorgestellt. Ziel sei es, so den Bedarf und das Angebot an Fachkräften besser abstimmen können, und den Bedarf in den Regionen zu ermitteln.

Techniker fehlen fast überall in Oberösterreich. Touristiker und Gastronomen verstärkt in den Bezirken Kirchdorf und Gmunden. Gesundheitsberufe werden in Zukunft vor allem in den Ballungsräumen gefragt sein, so Thomas Oberholsner von der KMU (Kleine und mittlere Unternehmen) Forschung Austria: „Dazu gibt es auch immer wieder einzelne Bezirke, die auch zeigen, dass es in eher traditionelleren Bereichen wie Holzverarbeitung oder Lebensmittel auch Knappheiten geben kann“.

Bevölkerungsentwicklung und Ausbildung inkludiert

Das sind nur einige der Ergebnisse der Analyse in die nicht nur die Arbeitsmarktdaten sondern auch die Bevölkerungsentwicklung und die Ausbildungsniveaus eingeflossen sind, denn genau diese Entwicklung werde die Situation in Zukunft noch weiter verschärfen, so Helmut Dornmayr vom Institut für Bildungsforscher der Wirtschaft.

Landeshauptmannstellvertreter Michael Strugl und Bildungslandesrätin Christine Haberlander (ÖVP) sehen in der neuen regionalen Fachkräfteanalyse ein Instrument die Ausbildungsmöglichkeiten noch genau auf den Bedarf der Wirtschaft auszurichten. „Besser zielen, besser treffen ist die Devise“, so Strugl. Das beginne bei der Lehre und ende bei der Universität. Für Haberlander ist der Ausbau der Neuen Mittelschulen ein Weg. „Das ist eine Entwicklung die wir gehen können in den unterschiedlichen Bezirken, wo starke Wirtschaftsbetriebe auch sind.“

Wichtig dabei ist jedoch zeitgerecht zu reagieren, da die Fachkräfte einer der wichtigsten Wachstumsfaktoren für die heimische Wirtschaft sind, waren sich bei der Pressekonferenz in Linz alle einig.

