Schwerpunktaktion gegen Raser in Wels

Weil es immer wieder Beschwerden aus der Bevölkerung gibt, hat die Polizei in Wels in den letzten Wochen eine Schwerpunktaktion gegen Raser gesetzt. 1.300 zu schnelle Verkehrsteilnehmer wurden erwischt.

Im Mai und im Juni setzte das Stadtpolizeikommando in Wels viele Beamte und technisches Gerät ein, um den Beschwerden wegen Raserei nachzugehen. Mehr als 1.300 Verkehrsteilnehmer wurden wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen angezeigt, für 180 setzte es gleich an Ort und Stelle ein Organmandat.

184 km/h in 70er-Zone

In einer 70er Zone wurden gleich 15 Autolenker mit eklatanten Überschreitungen erwischt. Sie alle waren mit 50 km/h und mehr über dem erlaubten Limit unterwegs. Einer raste sogar mit 184 km/h durch die 70er Zone.

In einer 50er-Zone zogen die Beamten fünf echte Raser aus dem Verkehr, die mit 90 km/h und schneller fuhren. Spitzenreiter in diesem 50er war ein Lenker mit 108 km/h. Zwei Autofahrern wurde an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen. Auf die anderen warten saftige Strafen.