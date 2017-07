Drogenplantagen durch Hinweise aufgeflogen

In Großraming hat ein 23-Jähriger in seinem Haus 18 Cannabis-Stauden angepflanzt und in Vöcklamarkt nutzte ein 48-jähriger seinen Dachboden als Gewächshaus für Drogen. Auf beide machten Hinweise aus der Bevölkerung aufmerksam.

Der 48-jährige hatte in Vöcklamarkt den Dachboden seines Wohnhauses ganz der Pflanzenaufzucht gewidmet. Allerdings wuchs dort mit Cannabis nur illegales Grünzeug. Ein anonymer Tipp führte die Suchtgiftermittler des Bezirkes Vöcklabruck zu dem Hobbygärtner.

Perfekt ausgestattete Indoor-Aufzuchtanlage

Als sie mit dem konkreten Verdacht vor seiner Haustür standen, gab der Mann alles zu und erlaubte eine freiwillige Nachschau. Dabei kamen seine perfekt ausgestattete Indoor-Aufzuchtanlage und 53 halbhohe Cannabispflanzen zum Vorschein. Auch im Gemüsegarten wuchsen noch vier Marihuanastauden und im Haus wurden 55 Gramm bereits rauchfertiges Cannabis sichergestellt. Der 48-jährige wurde bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Plantage im Keller

Ebenfalls in seinem Wohnhaus, allerdings im Keller, betrieb ein 23-Jähriger in Großraming (Bezirk Steyr-Land) eine Indoor-Aufzucht-Anlage für Cannabis. Ein Familienmitglied entdeckte die Drogenplantage und alarmierte die Polizei.

Obwohl der 23-Jährige seine 18 Cannabis-Stauden inzwischen entsorgt hatte, konnten die Beamten bei einer freiwilligen Nachschau noch die Utensilien zur Aufzucht sicherstellen. Der junge Mann zeigte sich bei der Einvernahme geständig. Geerntet habe er jedoch nichts. Auch er wurde auf freiem Fuß angezeigt.