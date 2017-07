AK fordert mehr Kinderbetreuung im Sommer

Wegen der Klagen vieler berufstätiger Eltern fordert die Arbeiterkammer OÖ den Ausbau der Sommerbetreuung in Horten und Kindergärten. Mit Urlaubstagen seien die geschlossenen Tagekaum abzudecken.

An 28 Arbeitstagen sind die Kinderbetreuungseinrichtungen in Oberösterreich laut Statistik Austria durchschnittlich im Jahr geschlossen. Bei den Horten sind es sogar 32 Arbeitstage, also fast 6,5 Wochen, bei Krabbelstuben und Kindergärten gut 27 Tage.

Kalliauer schlägt mehr Kooperationen vor

Vor allem der Sommer bereitet berufstätigen Eltern Kopfzerbrechen, sagt AK-Präsident Johann Kalliauer. Im Vorjahr habe es in mehr als 42 Prozent der oberösterreichischen Gemeinden keine Sommerbetreuung gegeben. Es müsse aber auch nicht jeder Ort eine eigene Sommerbetreuung anbieten, räumt Kalliauer ein, denn es gebe bereits Gemeinden, die kooperieren und ein gemeinsames Angebot schaffen.