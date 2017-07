Neuer Chef bei Baustoffproduzent Leitl

Die Leitl-Werke GmbH mit Sitz in Eferding hat seit 1. Juli einen neuen Chef. Stefan Leitl, Sohn von WKO-Präsident Christoph und Neffe des bisherigen Chefs Martin, übernahm in fünfter Generation die Geschäftsführung.

Wie die „Oberösterreichischen Nachrichten“ (Dienstag-Ausgabe) berichten, ist der 40-jährige Stefan Leitl vor allem für die strategische Entwicklung verantwortlich, Vater und Onkel sind im Aufsichtsrat und unterstützen die Geschäftsführung bei Bedarf. Dieser gehört weiter der für das Tagesgeschäft zuständige Andreas Gibus an. Stefan Leitl bringt Erfahrung aus anderen Unternehmen mit, unter anderem aus zwei Baustoff-Firmen in Russland und Polen, die Sanierungsfälle waren.

Neues Werk in der Slowakei

Das neue Werk in der Slowakei soll den ostösterreichischen Markt beliefern und die Expansion in Osteuropa vorantreiben. Die deutsche Solar-Tochter, die Kollektoren herstellte, wurde hingegen geschlossen. Der Solar-Markt sei sehr schwierig, man wolle sich auf die Kernkompetenzen konzentrieren, erklärte Stefan Leitl in dem Artikel.

Der Baustoffproduzent setzte im Vorjahr mit 170 Mitarbeitern rund 50 Mio. Euro um, knapp 100 Leute werken in Eferding, 50 in Hörsching, der Rest in den Standorten in Italien, Slowenien, Tschechien, Deutschland und der Slowakei.

