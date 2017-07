Zwei Radfahrer bei Busunfall getötet

Zwei Radfahrer - ein Mann und eine Frau - sind am Montag bei einem Busunfall im Bezirk Grieskirchen getötet worden. Die beiden stießen mit einem Linienbus zusammen und wurden so schwer verletzt, dass sie laut Rotem Kreuz noch an der Unfallstelle starben.

Der Unfall passierte am Montagnachmittag in Obersteinbach in der Gemeinde St. Georgen bei Grieskirchen. Der genaue Hergang des Unfalls war am Abend noch ungeklärt, so die Polizei.

laumat.at/Matthias Lauber

Der Zusammenprall der beiden Radfahrer mit dem Linienbus des Oberösterreichischen Verkehrsverbundes war so heftig, dass der Mann und die Frau trotz Reanimationsversuchen noch an der Unfallstelle starben. Der Buslenker erlitt nach ersten Angaben einen Schock und musste ins Spital gebracht werden.