Zwei Schwerverletzte bei Arbeitsunfällen

Bei den ÖBB in Linz ist ein Mann bei Arbeiten an einem Drehgestell am Kopf verletzt worden. Im Bezirk Freistadt erlitt ein 37-Jähriger bei Reparaturarbeiten in seiner Garage durch eine Verpuffung Verbrennungen.

Der 37-Jährige soll nach bisherigen Informationen gegen 14.30 Uhr in seiner Garage den Unterboden seines Autos repariert haben. Bei Arbeiten mit einem Handwinkelschleifer beschädigte er nach eigenen Angaben den Tank seines Autos und fing den ausfließenden Treibstoff in Kanistern auf. Das auf den Boden geronnene Benzin soll er mit einem Ölbindemittel verteilt haben, so die Polizei.

Mann versucht noch selbst zu löschen

Doch das noch vorhandene Benzin-Luftgemisch dürfte in Verbindung mit den beim Schleifen entstandenen Funken laut Polizei zu einer Verpuffung geführt haben. Darauf fingen der Unterboden des Autos sowie eine Beleuchtung Feuer. Der 37-jährige schob das brennende Auto noch selbst aus der Garage und versuchte mit einem Feuerlöscher zu löschen. Er erlitt dabei schwere Verbrennungen und wurde mit dem Notarzthubschrauber in die Spezialstation für Verbrennungsopfer am AKH Wien geflogen.

Arbeiter im ÖBB-Werk schwer verletzt

Im Werk des Technischen Service der ÖBB in Linz soll ein 53-jähriger Arbeiter beim Anheben eines schweren Drehgestells mit einem Kran schwer verletzt worden sein. Der Hergang des Arbeitsunfalls müsse laut einem ÖBB-Pressesprecher noch erhoben werden.

Der 53-Jährige wurde mit schweren Kopfverletzungen in das Kepler Universitätsklinikum eingeliefert und ist dort bereits operiert worden. Sein Zustand soll stabil sein, hieß es aus dem Krankenhaus.