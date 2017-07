Auto krachte durch Mauer von Fitnessstudio

Im wahrsten Sinne des Wortes „mit dem Auto ins Fitnessstudio gefahren“ ist eine 63-Jährige in Wels. Die Frau hatte an ihrem Wagen die Pedale verwechselt und war mit einem Satz gegen die Fassade und durch die Mauer gekracht.

Die Frau hatte am Sonntag ihr Training in dem Fitnessstudio in der Welser Innenstadt abgeschlossen. Als sie wieder nach Hause fahren wollte und draußen auf dem Parkdeck direkt vor dem Studio in ihren Wagen stieg, kam es jedoch zu einer folgenschweren Verwechslung.

laumat.at

Die Frau brachte Brems- und Gaspedal in ihrem Automatik-Auto durcheinander und das Fahrzeug machte einen Satz nach vorn. Dabei prallte es gegen die Hausfassade und durchschlug die Mauer direkt unterhalb eines Fensters, das zum Trainingsraum des Fitnessstudios gehört.

laumat.at

Die 63-jährige blieb dabei unversehrt, auch im Gebäude wurde niemand verletzt - allerdings musste die Feuerwehr gerufen werden, um das Loch in der Wand abzudichten und das Fenster abzustützen.