Arbeitslosenquote im Juni weiter gesunken

Bei genau fünf Prozent ist im Juni laut Arbeitsmarktservice die Arbeitslosenquote in Oberösterreich gelegen. Im Juni 2016 waren es noch 5,3 Prozent, der Abbau der Arbeitslosigkeit setzt sich also leicht abgeschwächt fort.

„Die seit Jahresbeginn sehr positive Entwicklung der Arbeitsmarktzahlen lässt – in Verbindung mit den jüngsten Prognosedaten – auf eine für 2017 anhaltende Entspannung auf dem heimischen Arbeits-markt schließen“, schreibt AMS-Landesgeschäftsführer Gerhard Straßer in einer Aussendung.

Zahlen, Daten und Fakten

34.411 Menschen waren laut AMS im Juni in Oberösterreich arbeitslos (Juni 2016: 36.158), 655.000 waren in Beschäftigung (Juni 2016: 643.310). Erfreulich ist vor allem auch, dass die Zahl der Arbeitslosen unter 25 um 15,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr zurückging. Derzeit gibt es übrigens doppelt so viele offene Lehrstellen wie Jugendliche, die eine Lehrstelle suchen.

Bei den über 50-Jährigen ist die Zahl der Arbeitslosen aber auch im vergangenen Monat gestiegen - um 7,2 Prozent gegenüber dem Juni 2016. Laut AMS hat sich seit 2013 die Zahl der vorgemerkten Über-50-Jährigen beinahe verdoppelt. Fast 10.000 Personen waren in Oberösterreich in Schulungen

Rückgänge in fast alle Bezirken

Die meisten Arbeitsplätze konnten in den Branchen Produktion, Bau und Handel besetzt werden. Die meisten offenen Stellen meldet das AMS von den Branchen Leasing, Produktion, Handel und der Gastronomie. Betrachtet man die einzelnen Bezirke, so ging die Arbeitslosenquote überall außer im Bezirk Freistadt zurück. Über die stärksten Rückgänge freut man sich in den Bezirken Wels und Steyr.

Im bundesweiten Vergleich liegt Oberösterreich mit der Arbeitslosenquote von fünf Prozent im besten Drittel – geringer war sie nur in Tirol und in Salzburg. Wien liegt dagegen mit einer Quote von mehr als zwölf Prozent einsam an der Spitze.

