Falsche Gutschein-Versprechungen via WhatsApp

Viele WhatsApp-User haben in den vergangenen Tagen eine Nachricht erhalten, die ihnen einen 250 Euro Gutschein der Handelskette Billa verspricht. Dabei handelt es sich um eine Falschmeldung, wie Billa in einer Aussendung klarstellt.

Folgende Nachricht wurde in den vergangenen Tage vielen zugesandt: " Billa verlost 250 Euro Gutscheine. Ich habe gerade meinen Gutschein bekommen. Fordere einen Gutschein, solange es sie gibt, hier an: ..." Dann folgte die Adresse einer Website, die einen zu einem seltsamen Gewinnspiel führt.

Der Handelsriese Billa stellte schon am Wochenende in einer Aussendung richtig, dass man mit diesen dubiosen Nachrichten nichts zu tun und rate ausdrücklich davon ab, dem Link zu folgen. Ähnliches rät auch die Polizei: Wer eine solche oder ähnliche Gewinnspielaufforderungen auf sein Handy bekomme, solle sie am besten ignorieren. Es handle sich fast immer um Fälschungen, die einen dazu bringen sollen, persönliche Daten preiszugeben.

Nicht der erste Versuch

Im Herbst 2016 wurden über Facebook schon einmal angebliche Billa-Gutscheine angeboten. Damals erklärte das Portal Mimikama.at, das sich auf sogenannte „Hoaxes“, also Falschmeldungen in sozialen Medien und dem Internet spezialisiert hat, dass die Absender solcher Nachrichten mit den Namen, Adressen, Telefonnummern und e-mail-Adressen von arglosen Gewinnspielteilnehmern gutes Geld verdienen, weil sie die Datensätze zum Beispiel an die Werbeindustrie weiterverkaufen.

Solche Aktionen sind meist nicht einmal illegal, weil man ja freiwillig an dem Gewinnspiel teilnimmt. Gewinnen kann man freilich nichts. Man bekommt höchstens unerwünschte Werbung zugesendet. Da wird der letzte Satz der Nachricht, die derzeit kursiert, so richtig zum Hohn: Er lautet: „Du kannst dich später bei mir bedanken!“

