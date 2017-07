Familienbande auf Einbruchstour

Eine Einbrecherbande hat die Polizei am Sonntag festgenommen. Ein 44-Jähriger und seine beiden Schwiegersöhne waren im Bezirk Perg auf Einbruchstour, als die Handschellen klickten.

Insgesamt 25-mal sollen die drei rumänischen Staatsbürger in den Bezirken Perg, Linz-Land, Urfahr-Umgebung sowie in Wels und Amstetten (Niederösterreich) in Firmengebäude eingebrochen sein. Die Vorgangsweise sei dabei besonders rücksichtslos gewesen, so die Ermittler. Getränkeautomaten seien aufgebrochen und das Bargeld daraus gestohlen worden, auch Werkzeug und Kfz-Zubehör hätten die mutmaßlichen Täter gestohlen.

25 Kilogramm Münzgeld sichergestellt

Die rumänische Familienbande wurde bereits länger von der Exekutive beobachtet und schließlich am Sonntag geschnappt. Dabei konnte die Beute, ein Rucksack mit rund 25 Kilogramm Münzgeld sichergestellt werden.

Der Gesamtschaden mit 164.000 Euro angegeben, das Geld sei überwiegend für ihre Spiel- und Wettsucht verwendet worden, so die Männer in ersten Befragungen gegenüber der Polizei. Der Vater und seine zwei Schwiegersöhne wurden in die Justizanstalt Linz eingeliefert.