Polizei warnt vor Autoeinbrüchen in Bad Goisern

Mit einer Einbruchserie hat es die Polizei im Bad Goisern (Bezirk Gmunden) zu tun. Mindestens zehn Autos sind in den vergangenen Tagen aufgebrochen worden. Laut Polizei nur bei Autos, in welchen Wertgegenstände sichtbar abgelegt waren.

„Das Auto ist kein Tresor“, warnt die Polizei die Autofahrer - insbesondere zurzeit jene im Gemeindegebiet von Bad Goisern. Dort sind an den letzten beiden Wochenenden, jeweils in der Nacht, insgesamt zehn Autos aufgebrochen worden – allerdings nur dann, wenn von außen Taschen oder Wertgegenstände sichtbar waren, so die Polizei.

Der und die Täter schlugen jeweils die Seitenscheibe ein. Dann wurden und holte sich aus dem Wageninneren Handtaschen und Geldbörsen. Aus einem Pkw stahl der Täter eine Handtasche. Das dieser aber unversperrt war sei kein versicherungsrelevanter Schaden entstanden, hieß es.

Augenzeugin: etwa 50-jähriger Mann

Noch rätseln Polizei und Betroffene, wer die insgesamt zehn Fahrzeuge aufgebrochen haben könnte. Eine Anrainern will nahe einem der Tatorte einen unbekannten, 50 Jahre alten, schlanken Mann mit braunen gewellten Haaren gesehen haben, die Polizei ermittelt - und warnt die Autobesitzer, wichtige Dokumente, Wertgegenstände oder Geldbörsen sichtbar im Handschuhfach oder frei auf den Rücksitzen liegen zu lassen und die Autos immer zu versperren.

Die Polizei rät generell: