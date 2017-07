Erster Landessicherheitstag für Schulen

Die Bedeutung von Schutzmaßnahmen sollen Schülerinnen und Schüler heuer beim ersten Landessicherheitstag auf dem Areal der Kaserne in Hörsching kennenlernen. Mehr als 1.100 Schüler werden dabei sein, so Sicherheitslandesrat Elmar Podgorschek (FPÖ).

„Du bist wichtig“ - so der Titel der Veranstaltung am Montag und Dienstag. Beim ersten Landessicherheitstag des Netzwerks für Sicherheit und Zivilschutz geht es vor allem um mögliche Gefahrensituationen - und wie man sich in Notfällen richtig verhält. Dadurch soll bereits Jugendlichen das richtige Verhalten in Notfällen nähergebracht werden, so Podgorschek und Landesschulratspräsident Fritz Enzenhofer bei Präsentation.

ORF

Wichtigkeit des Ersthelfers

Besonderes Augenmerk werde beim Landessicherheitstag auf die Wichtigkeit des Ersthelfers gelegt - unter dem Motto: „Sei der erste Helfer in Notsituationen“. Vor allem soll den Schülerinnen und Schülern die Angst genommen werden, im Notfall in der möglichen Aufregung etwas falsch zu machen. Denn der schlimmste Fehler sei, erst gar nicht zu helfen, so die Veranstalter.