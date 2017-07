Ehemann attackierte vierfache Mutter

Im Bezirk Freistadt hat ein 37-jähriger Afghane in einer Asylunterkunft seine Frau mit einem Messer attackiert und schwer verletzt. Außerdem drohte er, die gesamte Familie – die Frau und vier Kinder - auslöschen.

Gegen den 37-Jährigen besteht ein Betretungsverbot. In der Nacht von Samstag auf Sonntag drang er jedoch in die ehemalige gemeinsame Unterkunft in Grünbach bei Freistadt seiner Familie ein, so Heide Klopf von der Landespolizeidirektion OÖ.

Frau gelang Ehemann zu beruhigen

Er griff sofort seine Frau an und fügte ihr Schnittwunden im Kopfbereich zu. Gleichzeitig drohte er, die gesamte Familie auszulöschen. Trotz ihrer Verletzungen gelang es der Frau, ihren Mann von seinem Vorhaben abzubringen, so Klopf.

Die 29-Jährige holte einen Nachbarn zu Hilfe, der Polizei und Rettung rief. Die vierfache Mutter wurde schwerverletzt ins Krankenhaus gebracht. Um die vier Kinder, die zwischen drei und Zehn Jahre alt sind, kümmern sich Nachbarn und Bekannte. Der 37-jährige wartete noch in der Unterkunft auf die Polizei und ließ sich widerstandslos festnehmen. Er wurde in die Justizanstalt Linz eingeliefert, das Landeskriminalamt ermittelt.