Einbrecherduo schlug zehn Mal in drei Tagen zu

Einem tschechischen Einbrecherduo hat die Polizei zehn Diebstähle in Ober- und Niederösterreich in drei Tagen zuordnen können. Aufgeflogen sind der 50- und der 46-Jährige in einem Drogeriemarkt in Perg, beim Versuch Parfums zu stehlen.

Mit einer präparierten Einkaufstasche wollten der 50- und der 46-jährige Tscheche Mitte Juni in einem Drogeriemarkt in Perg Parfüms stehlen. Sie hatten bereits Flacons im Gesamtwert von fast 600 Euro eingepackt, als sie von einer Verkäuferin gestört wurden. Das Duo ließ die Tasche zurück und ergriff die Flucht.

Entscheidender Hinweis von Kundin

Doch eine aufmerksame Kundin merkte sich das Kennzeichen des Autos. Wenige Stunden später konnten die beiden gefasst werden, das Auto war voll mit Diebesgut. Die Polizei konnte dieses dann mehreren Diebstählen in Ober- und Niederösterreich zuordnen, deshalb wurde der Fall erst jetzt bekannt.

So wurde in Niederösterreich von einem Imbissstand in Tulln Bargeld gestohlen und aus einem Keller ein teures Fahrrad. Es folgten Einbrüche in Melk und Umgebung. In Oberösterreich nahmen die Täter ein Gasthaus in Grein ins Visier, scheiterten aber an der Eingangstür. Ihre Einbruchstour ging in Klam weiter, und schließlich der Diebstahlsversuch der Parfums im Perger Drogeriemarkt.

Diebstahl auf der Flucht

Zwischen der Flucht von dort und ihrer Festnahme stahlen die beiden Tschechen noch in Linz in einem Kfz-Geschäft elf paar Motorradhandschuhe.

Insgesamt werden dem tschechischen Duo fünf Ladendiebstähle und fünf Einbrüche innerhalb von drei Tagen zur Last gelegt. Bei einer Vernehmung waren die beiden Beschuldigten zu sämtlichen ihnen vorgeworfenen Taten geständig, so die Polizei. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Der 50 und der 46-jährige sitzen in Linz in Haft.