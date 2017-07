Drei Menschen bei Bränden verletzt

In den Bezirken Gmunden und Linz-Land sind am Sonntag drei Menschen bei Bränden verletzt worden. In Viechtwang hatte eine Kerze das Wohnzimmer in Brand gesteckt. Und in Traun wurde eine Mutter zur Lebensretterin für ihre ganze Familie.

Der 49-jährige Familienvater war am Sonntag kurz vor 4.00 Uhr von einer privaten Feier nach Hause gekommen. Der Mann wollte sich noch etwas zu Essen machen und drehte eine Herdplatte voll auf. Doch dann übermannte ihn offenbar die Müdigkeit und der 49-Jährige schlief ein, so das Polizeiprotokoll.

laumat.at / Matthias Lauber

Wenig später stand die Küche in Vollbrand. Durch den Brandgeruch wachte die Ehefrau des Mannes auf. die 50-Jährige sah das Feuer, weckte ihren Mann und die beiden Söhne und rief die Feuerwehr. Die Küche brannte weitgehend aus, das Ehepaar musste mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital eingeliefert werden.

Viechtwang: Wohnungsbrand durch Kerze

In Viechtwang steckte eine vergessene Kerze ein Wohnzimmer in Brand. Die beiden Wohnungsbesitzer waren nicht daheim, als das Unglück passierte. Sie entdeckten den Brand erst, als sie in den frühen Morgenstunden nach Hause kamen. Der 35-jährige Mann versuchte noch in die stark verrauchte Wohnung hineinzugelangen und erlitt dabei eine Rauchgasvergiftung. Seine Lebensgefährtin blieb unverletzt.