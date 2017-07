Mit Kindern im Auto Bahnunfall verursacht

Großes Glück haben eine Mutter und ihre beiden Kinder bei einem Bahnunfall in Ried im Innkreis gehabt. Die alkoholisierte Frau hatte den nahenden Zug übersehen, ihr Pkw wurde erfasst und in ein Feld geschleudert. Mutter und Kinder wurden dabei leicht verletzt.

Die Frau war fuhr am Samstagabend vom Rieder Stadtrand in Richtung Hausruckstraße (B143). Im Auto hatte sie ihren zehnjährigen Sohn und die sechsjährige Tochter. Laut Polizei ignorierte die 32-Jährige eine Stopptafel an einer Eisenbahnkreuzung und versuchte, die Gleise ohne anzuhalten zu überqueren. Dabei wurde ihr Auto von einem Triebwagen erfasst und in ein Weizenfeld geschleudert.

1,36 Promille Alkohol im Blut

Die Frau und ihre Kinder kletterten selbständig aus dem Autowrack. Sie wurden vom Notarzt versorgt und ins Rieder Spital eingeliefert. Dort stellte sich heraus, dass alle drei nur leicht verletzt worden waren. Ein Alkomatschnelltest ergab einen Wert von 1,36 Promille Blut im Alkohol sofort den Führerschein abgeben.

Die 20 Fahrgäste im Zug waren bei dem Zusammenstoß unverletzt geblieben, am Triebwagen entstand jedoch erheblicher Schaden. Der Pkw der 32-Jährigen hat nur noch Schrottwert.