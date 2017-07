Stau durch herrenlosen Pkw auf der Fahrbahn

Für einen beträchtlichen Stau hat ein herrenloser Pkw auf der Altheimer Straße (B148) bei Altheim gesorgt. Der Pkw mit ungarischem Kennzeichen war offenbar defekt, der Fahrer ließ den Wagen mitten auf der Fahrbahn stehen, sperrte zu und verschwand.

Der oder die Unbekannte war Samstagnacht auf der stark befahrenen B148 in Richtung Obernberg unterwegs. Bei Altheim blieb der Pkw, der auf eine ungarische Firma zugelassen ist, liegen, so die Ermittlungen der Polizei. Wer auch immer am Steuer saß, fand es offenbar unnötig Pannenhilfe zu organisieren - Beamte fanden das zugesperrte Auto mitten auf der Fahrbahn stehend.

Keine Spur zu Insassen

Es wurde lediglich ein Warndreieck wenige Meter hinter dem Fahrzeug aufgestellt. Von den Insassen war weit und breit nichts zu sehen. Der Pkw stand jedoch so ungünstig, dass sich ein kilometerlanger Stau gebildet hatte.

Die Polizei beauftragte ein Abschlepp-Unternehmen, den Wagen zu entfernen. Erst dann löste sich der Stau auf. Die Polizei nahm Ermittlungen zum Lenker des Fahrzeugs auf.