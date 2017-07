Lkw mit Brombeeren fing auf A8 Feuer

Auf der Innkreisautobahn (A8) bei Kematen am Innbach (Bezirk Grieskirchen) ist am Sonntag ein Sattelzug mit Brombeeren im hinteren Bereich des Aufliegers aus unbekannter Ursache in Brand geraten. Verletzt wurde niemand.

Es war kurz nach Mitternacht als bei den Feuerwehren Geisensheim, Krenglbach und Pichl bei Wels die Alarmierungen eingingen, dass auf der A8 in Fahrtrichtung Passau zwischen Pichl bei Wels und Meggenhofen ein Lkw brennt.

laumat.at/Matthias Lauber

"Wir sind alarmiert worden von der Bezirkswarnstelle der Feuerwehr in Wels und haben bei der Anfahrt schon erfahren, dass der Lastwagen in Vollbrand steht“, so Alexander Roiß, der Einsatzleiter der Feuerwehr Geisensheim im Interview für Fotografen. Meggenhofen wurde noch nachalarmiert.

laumat.at/Matthias Lauber

Fast vier Stunden Behinderungen

Nach ersten Meldungen schaffte es der Lkw-Lenker den Auflieger abzuhängen, sodass das Zugfahrzeug in Sicherheit gebracht werden konnte. Mit Schaum hatten die Einsatzkräfte die Flammen schnell unter Kontrolle. Schwieriger waren dann die Aufräumarbeiten. Es musste ein Spezialbergeunternehmen angefordert werden, das den Auflieger wegbrachte. Nach fast vier Stunden konnte die A8 wieder frei gegeben werden. Verletzt wurde niemand, die Brombeeren allerdings waren nicht mehr zu retten.