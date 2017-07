Zweijähriger Bub nach Sturz in Teich gestorben

Traurige Nachrichten gibt es aus der Kinderabteilung der Linzer Uniklinik. Der zweijährige Bub, der am vergangenen Dienstag in Pram im Bezirk Grieskirchen in einen Fischteich gestürzt war, ist am Freitag gestorben.

Der kleine Niko ist tot. Drei Tage nach dem schrecklichen Unfall haben die Ärzte den Kampf um das Leben des zweijährigen verloren. Der Bub war am Dienstag aus dem elterlichen Garten in Pram verschwunden. Eltern und Nachbarn suchten verzweifelt nach ihm und sein Vater fand ihn schließlich in einem Fischteich treibend.

laumat.at/Matthias Lauber

Aufwendige Reanimation

Eine aufwendige Reanimation durch die Rettungskräfte hatte zunächst Erfolg und der wiederbelebte Bub wurde per Hubschrauber in die Kinder-Uniklinik nach Linz gebracht und dort seither intensiv-medizinisch behandelt. Am Freitag allerdings erlag der Zweijährige am Nachmittag seinen Verletzungen.

Link: