ÖVP kürt neuen Parteichef in Linz

Die ÖVP kürt am Samstag in Linz ihren neuen Parteichef. Einziger Kandidat ist Außenminister Sebastian Kurz. Im Design Center tagen die Parteigranden, davor findet im Anschluss ein Sommerfest der "Bewegung Sebastian Kurz“ statt.

Nur für eineinhalb Stunden ist der Parteitag angesetzt. Beginn ist um 13.30 Uhr. Im Mittelpunkt steht Außenminister Sebastian Kurz. Der hat sich schon bei der Übernahme der Partei weitreichende Vollmachten durch den ÖVP-Parteivorstand zusichern lassen: unter anderem ein Vetorecht bei den Landeslisten, freie Entscheidung bei der Bundesliste oder für mögliche Koalitionsgespräche.

Statutenänderung soll abgesegnet werden

Die dafür notwendige Statutenänderung soll am Samstag in Linz abgesegnet werden. Die Wahl von Kurz gilt als fix. Offen ist, ob er auch die gleiche Zustimmung erhält wie sein Vorgänger Reinhold Mitterlehner. Der bekam 2014 99,1 Prozent der Delegiertenstimmen. Mitterlehner, der bei seinem Abgang nicht mit Kritik an seiner Partei und auch Kurz sparte, ist am Samstag in Linz dabei. Unmittelbar nach Ende des ÖVP-Parteitages findet vor dem Design-Center ein Sommerfest der neuen „Bewegung Sebastian Kurz“ statt.