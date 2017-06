VfGh: Enteignung von Hitler-Haus hält

Der Verfassungsgerichtshof hat am Freitag die Enteignung des Geburtshauses von Adolf Hitler in Braunau bestätigt. Die ehemalige Besitzerin hatte das entsprechende Gesetz angefochten, der Antrag wurde abgelehnt.

Mit der Entscheidung des Verfassungsgerichtshof bleibt das Hitler-Haus in den Händen der Republik Österreich. Die Enteignung des Geburtshauses von Adolf Hitler in Braunau war im öffentlichen Interesse geboten, verhältnismäßig und nicht entschädigungslos, sie ist daher nicht verfassungswidrig. Zu diesem Schluss kam das höchste Gericht am Freitag.

ORF

Im Vorjahr hatte das Innenministerium entschieden, dass eine Enteignung der Besitzerin nötig sei. Damit sollte verhindert werden, dass nicht zur Wallfahrtsstätte für Neo-Nazis werden. Dafür wurde eigenes ein Gesetz geschaffen, das im Jänner in Kraft trat. Das Ministerium kündigte an, das Haus zu sanieren und wieder einer sozialen Nutzung - durch die Lebenshilfe - zuzuführen.

