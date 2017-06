Zwei Festnahmen nach Vergewaltigung

Zwei Verdächtige sind Donnerstagfrüh von der Polizei in Zusammenhang mit einer Vergewaltigung einer 18-jährigen Maturantin in Linz am 9. Juni festgenommen worden. Die beiden Männer sind nicht geständig.

Der 17-jährige Asylwerber aus Afghanistan und der 27-jährige Österreicher werden verdächtigt, am 9. Juni gegen 4.00 Uhr eine Maturantin in der Linzer Innenstadt in ein Kellerabteil gezerrt und dort vergewaltigt zu haben.

DNA-Spuren und Videoaufzeichnungen

Anhand von DNA-Spuren und Videoaufzeichnungen ging Stadtpolizeikommandant Karl Pogutter aber davon aus, dass es sich bei den zwei jungen Männern um die mutmaßlichen Täter handle. Wie sie in das Kellerabteil des Hauses in der Dinghoferstraße kamen, ist noch nicht bekannt, so Landespolizeidirektor Andreas Pilsl in einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz. Die Einvernahme dauerte am frühen Nachmittag noch an. Die Männer seien bereits wegen Drogendelikten vor Gericht gestanden.

Junge Frau traumatisiert

Die junge Frau war am 9. Juni auf der Straße angesprochen und um eine Zigarette gebeten worden. Dann zwangen die Männer die Maturantin in einen Keller in der Dinghoferstraße, fielen über sie her und stahlen ihr Geld und Handy. Weil junge Frau so traumatisiert war und nur vage Angaben machen konnte, wusste die Polizei zunächst nicht, wo die Tat geschah und konnte auch keine Spuren sichern, so Pressesprecher David Furtner: „Wir konnten erst zwei Tage nach der Tat das Mehrparteienhaus ausfindig machen.“